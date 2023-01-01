Россия нанесла удары по местам производства, хранения и запуска дронов ВСУ

Все цели поражены

Российские военные нанесли удар точным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, где изготавливались ударные беспилотники. Также поражены стоянки хранения и места запуска таких дронов.

Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, цель удара достигнута, а планы ВСУ по совершению в ближайшее время террористических атак против России сорваны.

Также за минувшие сутки на купянском направлении были поражены позиции украинских войск в Харьковской области и в ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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