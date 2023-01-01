Силы ПВО сбили в Крыму и Белгороде украинские беспилотники

Уничтожены 15 аппаратов

Армия России силами ПВО уничтожила за минувшие сутки 15 украинских беспилотников в Белгородской области и Крыму. Также за минувшие сутки истребительной авиацией ВКС России в ДНР был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ЛНР.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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