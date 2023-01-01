Более 600 тысяч человек встретили Новый год на улицах Москвы

В столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество"

Более 625 тысяч москвичей и туристов встретили Новый год на улицах Москвы. Эту информацию озвучила в интервью ТАСС заместитель мэра города Наталья Сергунина.

В новогоднюю ночь в столице работали более 70 площадок фестиваля "Путешествие Рождество". Город подготовил обширную программу на все предстоящие выходные.

"На январских каникулах жителей и гостей столицы ждёт культурная, творческая, гастрономическая и благотворительная программа - от театральных постановок и творческих занятий до традиционных угощений и катания на коньках", - сообщила Сергунина.

В этом году основная тема новогодних выходных в столице - добрые дела и благотворительность. В местах гуляний в разных районах города работают волонтёрские пункты акции "Москва помогает". Туда можно принести подарки для детей из новых регионов России и участников спецоперации по защите Донбасса.

Центры акции и площадки рождественского фестиваля будут работать до 8 января.

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