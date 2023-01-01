Сеул послал недвусмысленный сигнал Ким Чен Ыну

Его режим может быть уничтожен

Сеул пригрозил Ким Чен Ыну падением режима. Столь жёсткое заявление прозвучало в ответ на призыв северокорейского лидера усилить ядерные силы страны и увеличить массовое производство ядерных боеголовок.

Ким Чен Ын также заявил о необходимости создания новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар. Всё эти воинственные заявления не остались без внимания в Южной Корее, сообщает агентство Рёнхап.

"Мы серьёзно предупреждаем, что, если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына", - предупредили в Минобороны Южной Кореи.

В 2022 году Пхеньян произвёл 37 пусков баллистических ракет в сторону Японского моря. Последний пуск сразу трёх ракет был произведён в ночь на 31 декабря.

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