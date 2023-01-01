ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спецназовцам вручили высокие награды за подвиги в зоне СВО

19:39
  • воскресенье
  • 01 января 2023

Ордена и медали получили особо отличившиеся

Они умеют обращать врага в бегство. Минобороны опубликовало кадры награждения бойцов соединения специального назначения Центрального военного округа, отличившихся во время спецоперации.
Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия

Ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия Георгиевский крест были вручены офицерам, сержантам и рядовому составу соединения.

Примечательно, что для награждения выбрали локацию возле памятника "Воинам-землякам". Военнослужащие чувствуют принадлежность к героям былых времен, когда получают награды в таких знаковых местах, отметили в Министерстве обороны.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.