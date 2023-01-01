Спецназовцам вручили высокие награды за подвиги в зоне СВО

Ордена и медали получили особо отличившиеся

Они умеют обращать врага в бегство. Минобороны опубликовало кадры награждения бойцов соединения специального назначения Центрального военного округа, отличившихся во время спецоперации.

Ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия Георгиевский крест были вручены офицерам, сержантам и рядовому составу соединения.

Примечательно, что для награждения выбрали локацию возле памятника "Воинам-землякам". Военнослужащие чувствуют принадлежность к героям былых времен, когда получают награды в таких знаковых местах, отметили в Министерстве обороны.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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