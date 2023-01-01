Альянс может усадить президента Украины за стол переговоров

У НАТО заканчивается терпение. Не исключено, что Североатлантический альянс может принудить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией на позорных для Киева условиях.

О том, что у руководства НАТО могут сдать нервы, пишет 1 января эксперт CNN Ник Патон Уолш.

"Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире", - отмечает редактор по международной безопасности американского телеканала.

В начале декабря 2022 года сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе в статье для журнала Time утверждал, что Джо Байден подаёт сигналы Владимиру Зеленскому о том, чтобы он смирился с потерей Крыма и сел за стол переговоров с Россией.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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