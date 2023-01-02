В Брянской области атакован объект энергоснабжения

Пострадавших нет

Утром 2 января украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения в Брянской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

По информации губернатора, пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В посёлке Климовского района отсутствует электричество.

Пожар на объекте удалось быстро локализовать. Социальные объекты в районе подключены к резервной линии.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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