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Названы имена новых героев спецоперации на Украине

11:03
  • понедельник
  • 02 января 2023

Бойцы защищают граждан Донбасса

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих, защищающих Донбасс.
Из украинского плена освобождены более 80 российских военнослужащих

Командир боевой машины сержант Никита Богатырёв поддерживал наступление мотострелков на позиции ВСУ.  А получив от разведки информацию об украинских диверсантах по пути следования наших армейских подразделений, точно ударил по боевикам. Благодаря мужеству Богатырёва его расчёт нанёс существенный урон неприятелю.

Лейтенант Валерий Гуров со своей ротой захватил плацдарм на окраине населенного пункта, занятого врагом. А затем огнём из бронемашин подавил сопротивление радикалов, чем обеспечил проход наших основных сил. Стремительный прорыв вражеской обороны мотострелками Гурова позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населённый пункт, сообщает "ТВ Центр".

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