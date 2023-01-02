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Собянин рассказал о развитии метро в 2023 году

10:40
  • понедельник
  • 02 января 2023

Откроются 14 новых станций

Москва не отказывается от планов и обещаний в сфере развития метро, несмотря на непростой 2022 год. Об этом на своём сайте пишет Сергей Собянин. По его словам, огромные ресурсы Москвы, воля и трудолюбие москвичей являются гарантией того, что развитие города будет продолжаться.
Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Мэр подвёл итоги ушедшего года и рассказал о планах на будущее. В 2022 году столичный метрострой выполнил гигантский объём работы. Пройдены десятки километров тоннелей, уложены тысячи кубометров бетона, смонтированы десятки эскалаторов, подключены тысячи единиц сложнейшей аппаратуры, обеспечивающей ритмичное и безопасное движение поездов.

В результате, 2023 год станет годом качественных изменений в работе Московского метрополитена. В городе заработают 14 новых станций, из них девять – на Большой кольцевой линии метро. Она станет крупнейшим метрокольцом мира. Ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением более трёх миллионов человек.

Собянин указал, что БКЛ придала мощный импульс развитию прилегающих территорий, многие из которых находились не в лучшем состоянии. На предприятиях рядом со станциями метро создано почти 400 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в строительство новых офисных и торговых центров, объектов социальной сферы и спорта, а также жилья составят порядка 5,2 триллиона рублей.

На каждый рубль, вложенный в строительство Большого кольца, город получит 6,7 рублей дополнительных инвестиций и 4,4 рубля дополнительных доходов бюджета. Сложно представить себе более рентабельный проект.

Помимо БКЛ, в 2023 году в столице откроются пять новых станций метро в Пыхтино, Внуково, на Дмитровском шоссе, в Лианозово и районе Северный. Город станет ближе для 500 тысяч москвичей, десятков тысяч жителей Московской области и миллионов пассажиров аэропорта "Внуково".

Благодаря развитию метро с каждым годом наш город Москва будет становиться удобнее и ближе для миллионов людей, заключил Сергей Собянин.

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