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Матвиенко передала президенту Бразилии послание от Путина

11:39
  • понедельник
  • 02 января 2023

Лула Да Силва вступил в должность главы государства

В Бразилии вступил в должность президент страны Лула Да Силва, он принял присягу и возглавил государство в третий раз. Да Силва побеждал на выборах в 2002 и 2006 годах, в октябре прошлого года набрал больше голосов, чем действующий президент Жаир Болсонару.
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На церемонии инаугурации присутствовали делегации из десятков стран, российскую возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она встретилась с президентом Бразилии и передала ему послание от Владимира Путина, сообщает "ТВ Центр". В беседе с Матвиенко президент Бразилии высказал предложения об углублении и расширении сотрудничество наших стран в рамках БРИКС.

После вступления в должность Лула Да Силва подписал свои первые указы. Утвердил структуру нового правительства, значительно повысил социальные пособия для малоимущих граждан, а также утвердил документы об ужесточении правил ношения огнестрельного оружия и об усилении мер по борьбе с незаконной вырубкой лесов.

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