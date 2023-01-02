МЧС усилило контроль над водоёмами

Рыбаков предупреждают об опасности

В российских регионах МЧС усиливает патрулирование водоёмов. Ежедневно более 750 сотрудников проводят сотни рейдов, чтобы предупредить граждан об опасности выхода на лёд.

В Алтайском крае спасатели используют для мониторинга беспилотники. Также осматривают акваторию на судне на воздушной подушке. Проводят беседы с рыбаками и теми, кто решил сократить путь через ледовое поле.

В Костроме пристально следят за руслами трех рек - Волги, Костромы и Белилки. Ледяной покров там неоднородный, и вероятность провалиться высока. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют подросткам, сообщает "ТВ Центр".

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