Десятки человек погибли из-за разрушительного наводнения на Филиппинах

Повреждены дороги и морские порты

По меньшей мере, 50 человек погибли, 16 получили травмы и более 20 числятся пропавшими без вести в результате мощных наводнений на Филиппинах. Проливные дожди и оползни зафиксированы в нескольких регионах страны.

Десятки тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома. Повреждены дороги и мосты, нарушена работа морских портов. В городах перебои с электричеством. Отменены занятия в учебных заведениях, остановлена работа предприятий.

В нескольких населенных пунктах введён режим ЧС. На ликвидацию последствий стихии власти выделили свыше 800 тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".

Сильнейшие дожди привели к наводнениям и в нескольких районах американского штата Калифорния. Наиболее сложная ситуация сейчас в горной части округа Санта-Круз. Из-за прорыва дамб под водой оказались несколько автомагистралей. Свыше 30 тысяч человек остались без света. Идет частичная эвакуация населения.

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