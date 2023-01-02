На подлёте к Воронежу сбит украинский беспилотник

Никто не пострадал

Украинский разведывательный беспилотник был сбит ночью на подлёте к Воронежу. Об этом сообщает Telegram-канал правительства области. Пострадавших и разрушений на земле нет, ситуация находится под контролем.

Как сообщалось ранее, утром 2 января украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения в Брянской области. На месте работают все оперативные службы. В посёлке Климовского района отсутствует электричество.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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