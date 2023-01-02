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В спецоперации будет задействована стратегическая авиация

13:34
  • понедельник
  • 02 января 2023

Она применит авиационные средства поражения

В спецоперации на Украине в 2023 году примут участие самолёты стратегической авиации. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Как отметил генерал-лейтенант, в зоне боевых действий на Украине стратегические самолёты применят авиационные средства поражения. Также продолжится работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия.

В составе стратегической авиации России находятся ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, другие учебные и транспортные самолёты различных модификаций. Самолёты стратегической авиации могут нести оружие с ядерными зарядами.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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