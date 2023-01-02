Донецк частично обесточен после обстрела ВСУ

16 тысяч человек остались без света

Украинские войска этим утром более десяти раз обстреляли населённые пункты ДНР, в том числе из артиллерии натовского калибра. Под ударами Макеевка, Горловка и Донецк. В столице республики почти 16 тысяч человек остались без энергоснабжения, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем российские артиллеристы наносят удары по объектам и технике ВСУ. Вблизи Артёмовска позиции националистов обнаружила воздушная разведка. Противник попытался укрыть орудия и технику в лесопосадке.

В первый день нового года в Амурской области женам, матерям и детям военнослужащих установили телемост с бойцами, выполняющими задачи на передовой. Общение проходило по защищённой видеоконференцсвязи. Новогоднее пожелание простое – вернуться живыми и невредимыми.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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