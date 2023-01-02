ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Донецк частично обесточен после обстрела ВСУ

16:05
  • понедельник
  • 02 января 2023

16 тысяч человек остались без света

Украинские войска этим утром более десяти раз обстреляли населённые пункты ДНР, в том числе из артиллерии натовского калибра. Под ударами Макеевка, Горловка и Донецк. В столице республики почти 16 тысяч человек остались без энергоснабжения, сообщает "ТВ Центр".

Высокопоставленный сотрудник СКР погиб при обстреле Донецка
ВСУ открыли огонь по Донецку в новогоднюю ночь

Тем временем российские артиллеристы наносят удары по объектам и технике ВСУ. Вблизи Артёмовска позиции националистов обнаружила воздушная разведка. Противник попытался укрыть орудия и технику в лесопосадке.

В первый день нового года в Амурской области женам, матерям и детям военнослужащих установили телемост с бойцами, выполняющими задачи на передовой. Общение проходило по защищённой видеоконференцсвязи. Новогоднее пожелание простое – вернуться живыми и невредимыми.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Обстрел Донецка
Обстрел Донецка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.