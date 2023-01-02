Российским военным вручили высокие награды

За храбрость и стойкость

За отвагу и мужество российские военнослужащие, которые отличились в зоне спецоперации по защите Донбасса, получили государственные награды. Орден Мужества, медали Суворова и Жукова вручил командующий группировкой Росгвардии.

Он отметил, что бойцы проявляют самые лучшие качества - храбрость, стойкость и самоотверженность. Среди отличившихся - командиры инженерно-сапёрного взвода и отделения связи, рядовые, сообщает "ТВ Центр".

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