Москва подготовила большую новогоднюю программу для детей

Дед Мороз и Снегурочка поздравят с праздником

Много праздничных сюрпризов приготовили для юных москвичей и гостей столицы организаторы традиционного фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает "ТВ Центр".

На семи площадках проходят новогодние утренники. Приглашения на них получили дети участников спецоперации. Посетители окунутся в атмосферу любимых сказок "Морозко", "Двенадцать месяцев" и "Снежная королева". И конечно для всех - хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, весёлые игры и конкурсы.

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