ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва подготовила большую новогоднюю программу для детей

15:31
  • понедельник
  • 02 января 2023

Дед Мороз и Снегурочка поздравят с праздником

Много праздничных сюрпризов приготовили для юных москвичей и гостей столицы организаторы традиционного фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает "ТВ Центр".

На семи площадках проходят новогодние утренники. Приглашения на них получили дети участников спецоперации. Посетители окунутся в атмосферу любимых сказок "Морозко", "Двенадцать месяцев" и "Снежная королева". И конечно для всех - хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, весёлые игры и конкурсы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
"Путешествие в Рождество"
"Путешествие в Рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.