Украинские войска обстреляли село под Белгородом

Местные жители не пострадали

Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал, но повреждены два частных дома и автомобиль. Оперативные службы прибыли на месте обстрела, администрация продолжает подомовой обход территории.

Ранее сегодня на подлёте к Воронежу был сбит украинский разведывательный беспилотник, а в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект энергоснабжения.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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