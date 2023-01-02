На Западе сделан неутешительный прогноз о ситуации в экономике

Впереди - трудный год

С пессимистичными прогнозами для Запада выступило руководство НАТО и Международного валютного фонда. В течение ближайшего года проблемы в экономике будут лишь нарастать. Причина - действие антироссийских санкций и ситуация на Украине. Однако, в Вашингтоне и Брюсселе заявляют о готовности продолжать самоубийственную конфронтацию с Москвой, сообщает "ТВ Центр".

Набраться терпения и готовиться морально к долгому затяжному конфликту - своеобразное поздравление с Новым годом от генсека НАТО для всей западной коалиции. Перспективы господин Столтенберг рисует не слишком радостные. Но и отказываться от желания продолжать вооружать Украину до зубов не спешит.

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели - установления контроля над Украиной", - заявил генсек.

Вот только многие на Западе, очевидно, уже подрастеряли свой запал и не так активно стремятся снабжать киевский режим деньгами и оружием. На волне всё более пессимистичных прогнозов на 2023 год становится всё сложнее игнорировать тот факт, что миллиарды долларов слишком стремительным потоком летят на Украину. Половине западного мире грозит экономическая рецессия. И это уже мнение Международного валютного фонда.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: "Для большей части мировой экономики этот год будет крайне тяжёлым. Гораздо более тяжёлым, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что темпы роста трех крупнейших экономик - США, ЕС и Китая - замедлились. Евросоюз слишком серьёзно пострадал от войны на Украине. Половина стран этот год проведёт в экономической рецессии. Мы также следим за реакцией Европы на энергетические потрясения, с которыми она сталкивается. Да, предстоит сложная зима и следующая, возможно, будет ещё тяжелее. Однако ЕС решительно движется к свободе от российских энергоресурсов".

Пока в Европе в полной мере развита свобода от использования отопления. Из-за резкого роста цен на электроэнергию, многие, на всякий случай, предпочитают не пользоваться батареями. В Германии замерли в тревожном ожидании. Слишком стремительно растёт количество недовольных курсом правительства.

Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Олафа Шольца и его правительства устремились вниз и достигли нового минимума. В ходе опроса, проведенного в начале декабря, 63% заявили, что не довольны работой собственного правительства.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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