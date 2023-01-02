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Пассажиры самолёта Air Astana пострадали во время сильной турбулентности

18:16
  • понедельник
  • 02 января 2023

Несколько человек госпитализированы

Семь пассажиров рейса Ташкент – Алма-Ата пострадали во время сильной турбулентности. Самолет компании Air Astana попал в зону турбулентности 2 января, сообщает ТАСС.

Лайнер совершил посадку в Алма-Ате около 14 часов по московскому времени. Во время полёта экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам.

В аэропорту наиболее пострадавших пассажиров ждали машины скорой помощи. Четыре человека с ушибами и ожогами отказались от госпитализации.

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