Во время удара HIMARS в Макеевке погибли 63 российских военнослужащих

Об этом сообщили в Минобороны России

В результате удара ВСУ в Макеевке погибли 63 российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Там уточнили, что Киев нанёс удар из американских систем HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российской армии в ДНР.

Украинские войска выпустили по Макеевке шесть ракет с фугасной головной частью, две из них были перехвачены.

В военном ведомстве также сообщили, что родным и близким погибших в районе Макеевки военным окажут необходимую помощь и поддержку.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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