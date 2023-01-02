ВСУ второй раз за день обстреляли Белгородскую область

Повреждены жилые дома

В Краснояружском районе Белгородской области обстреляно село Вязовое. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Это уже второй обстрел области со стороны Украины за день.

Ранее Гладков сообщал об ударе ВСУ по селу Муром в Шебекинском районе. По информации губернатора, во время двух обстрелов никто из местных жителей не пострадал, но повреждены частных дома и линия электропередачи.

Утром 2 января на подлёте к Воронежу был сбит украинский разведывательный беспилотник, а в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект энергоснабжения.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"