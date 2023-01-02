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ВСУ второй раз за день обстреляли Белгородскую область

19:05
  • понедельник
  • 02 января 2023

Повреждены жилые дома

В Краснояружском районе Белгородской области обстреляно село Вязовое. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Это уже второй обстрел области со стороны Украины за день.
Украинские войска обстреляли село под Белгородом

Ранее Гладков сообщал об ударе ВСУ по селу Муром в Шебекинском районе. По информации губернатора, во время двух обстрелов никто из местных жителей не пострадал, но повреждены частных дома и линия электропередачи.

Утром 2 января на подлёте к Воронежу был сбит украинский разведывательный беспилотник, а в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект энергоснабжения.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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