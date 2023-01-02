Асы в небе: Минобороны показало работу экипажей Су-25

Они выполняют задачи в зоне СВО

Российское военное ведомство опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации. Экипажи "Грачей" ежедневно наносят ракетные авиационные удары по объектам и технике подразделений ВСУ.

В небольшом ролике показывается, как лётчики готовятся к вылету, наносят удары по целям в зоне СВО и возвращаются на аэродром вылета.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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