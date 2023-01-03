Минобороны рассказало о героизме российских военных

Они проявляют мужество

Новые данные о подвигах наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Командир батальона мотострелков капитан Максим Волчёк с подчиненными под массированным огнем ВСУ сдерживал атаки превосходящих сил противника. Во время вражеского артобстрела Максим получил тяжелую контузию, но остался в строю. И в течение трех дней руководил обороной наших позиций, не позволив неприятелю захватить населенный пункт.

Рядовой Василий Захаров, призванный в рамках частичной мобилизации, показал беспримерное мужество в бою. Прицельным огнем из гранатомета он уничтожил большое количество радикалов. И несмотря на ранение, смог оказать помощь пострадавшим товарищам. Наступление ВСУ было сорвано, а 6 взятых в плен боевиков сообщили ценную информацию.

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