К акции "Елка Желаний" присоединились представители Минобороны

Замминистра обороны исполнил новогоднюю мечту девочки из Подмосковья

Всероссийскую благотворительную акцию "Елка Желаний" в эти праздничные дни проводят и представители Минобороны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков исполнил желание 8-летнего Миши, папа которого сейчас находится на передовой - в зоне спецоперации. Мальчику подарили планшет и устроили экскурсию в Московском военном общевойсковом командном училище, где работает его отец.

А первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил новогоднюю мечту Ани из Подмосковья. Девочка очень хотела, чтобы ее отец, который сейчас сражается с националистами, получил домашнее варенье и вязанные носки.

Посылку оперативно доставили на передовую. И боец смог пообщаться с родными по телефону.

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