В Бразилии простились с Пеле

Великий футболист будет похоронен в городе Сантос

Бразилия прощается с великим Пеле. Церемония проходит на стадионе его родного клуба "Сантос", за который футболист играл на протяжении 18 лет, сообщает "ТВ Центр".

Десятки тысяч болельщиков пришли на стадион, чтобы в последний раз увидеть короля футбола. Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион мира. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший бомбардир, за свою карьеру кумир миллионов забил 1281 гол.

Проститься с легендой футбола прибыл глава ФИФА Джанни Инфантино. Он предложил хотя бы один стадион в каждой стране назвать в честь Пеле. Король футбола будет похоронен в своем родном городе Сантос.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"