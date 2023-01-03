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В Бразилии простились с Пеле

10:21
  • вторник
  • 03 января 2023

Великий футболист будет похоронен в городе Сантос

Бразилия прощается с великим Пеле. Церемония проходит на стадионе его родного клуба "Сантос", за который футболист играл на протяжении 18 лет, сообщает "ТВ Центр".
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Десятки тысяч болельщиков пришли на стадион, чтобы в последний раз увидеть короля футбола. Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион мира. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший бомбардир, за свою карьеру кумир миллионов забил 1281 гол.

Проститься с легендой футбола прибыл глава ФИФА Джанни Инфантино. Он предложил хотя бы один стадион в каждой стране назвать в честь Пеле. Король футбола будет похоронен в своем родном городе Сантос.

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