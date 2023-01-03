ВКС России уничтожили 70 наемников из "иностранного легиона"

Повреждены три американские и польские гаубицы

В результате ударов высокоточным оружием российских ВКС по пунктам временной дислокации "иностранного легиона" в ДНР и Харьковской области уничтожены более 70 наемников, 100 - ранены. Крупный тактический успех наших войск отмечен на Саледарском и Артемовском направлениях. Но есть и потери. Боевики обстреляли "Хаймарсами" Макеевку. Этой ночью снова ударили по Горловке, а накануне вечером в прицеле оказался Донецк. За сутки радикалы 70 раз били по территории ДНР.

Окраины Красного Лимана, занятого донбасскими ополченцами. Небо затянуто тучами. И националисты не могут вести полноценную разведку с воздуха. Этим воспользовались бойцы народной милиции. Быстро подвезли снаряды, артиллерийский порох. Погрузили боеприпасы в самоходку и незаметно выдвинулись на позиции.

Цели, по которым готовится залп, обнаружили еще накануне. В поселки Ямполовка, Серебрянка и Диброва прибыло подкрепление ВСУ. Две десантно-штурмовые бригады. Командир батареи по рации передает их координаты расчету. Гаубицы расположились в боевом порядке. Так площадь поражения максимальная. И открыли огонь. Через несколько часов агентура подтвердит: есть попадания. Взорван склад с боеприпасами. Убиты более 40 националистов, сгорели 5 БТРов и два пикапа.

Еще как минимум 30 боевиков уничтожены артиллерийскими ударами в Харьковской области. Но есть потери и у российской группировки. В Минобороны подтвердили – ВСУ обстреляли из установок "Хаймарс" пункт базирования одного из подразделений в Макеевке.

"Хаймарсы" на Украине полностью под опекой иностранных советников. В основном, американцев. Они через спутники наводят установки, корректируют огонь и даже командуют расчетами. Поэтому, вполне вероятно, что и этот налет – дело рук зарубежных инструкторов. В любом случае, удар возмездия не заставил себя ждать.

В воздух поднимают авиацию. На "бреющем" идет звено штурмовиков. Следом – вертолеты. Комплексная атака на всех направлениях – от Купянска до Запорожья. И всеми калибрами. Пулеметами, пушками, неуправляемыми снарядами. С земли открывают шквальный огонь реактивные установки.

Генштаб ВСУ завален сводками. Только на Донецком участке потери – более 110 человек. Это из состава регулярных частей. Еще 70 ликвидированных – наемники из так называемого "иностранного легиона". Раненых свыше сотни. Не подлежат ремонту и как минимум три американские и польские гаубицы. Убедившись, что батареи неприятеля подавлены, российские артиллеристы меняют точку.

В Соледаре и Артемовске танки крушат огневые точки боевиков. Под прикрытием "брони" десантники и спецназ пошли в атаку. И прорвали линию обороны ВСУ. Почти на километр вглубь укрепрайона националистов. И еще на два – по фронту. Этот бросок можно уверенно назвать крупным тактическим успехом.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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