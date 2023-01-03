Собянин рассказал о развитии Московских центральных диаметров

В планах – реконструкция еще нескольких десятков станций

К концу 2023 года будет сформирован основной каркас нового для Москвы вида транспорта – наземного метро. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Конечно, четыре диаметра МЦД – это не конец, а лишь середина большой работы. В планах – реконструкция еще нескольких десятков станций, закупки современных поездов, улучшение сервиса и многое другое для быстрых, комфортных и безопасных поездок по Москве и Подмосковью", - отметил мэр.

По словам Собянина, в наступившем году планируется завершить строительство/реконструкцию 14 пригородных и городских вокзалов.

"Новые диаметры МЦД-3 и МЦД-4 – это еще 171 км путей с 80 станциями, из которых 32 станут пересадочными узлами на другие виды рельсового транспорта", - добавил он.

Отметим, что ежедневно МЦД-1 и МЦД-2 пользуются более 580 тысяч пассажиров.

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