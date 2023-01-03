Новым регионам утвердили льготную программу ипотеки

Получить кредит можно будет по ставке не более 2% годовых

Российские правительство официально утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Там можно будет получить льготный кредит на приобретение жилья по ставке не более 2% годовых. Предельный размер льготного кредита составит шесть миллионов рублей, первоначальный взнос – не менее 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки. Заем по ставке до 8% можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка.

Максимальный размер льготного кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов – шесть миллионов рублей.

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