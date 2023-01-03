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Минобороны показало работу САУ "Акация" в зоне СВО

11:42
  • вторник
  • 03 января 2023

Батареи нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ

Минобороны России во вторник опубликовало кадры боевой работы расчета 152-миллиметровой самоходной артиллеристской установки 2С3 "Акация" Западного военного округа.

По данным оборонного ведомства, батареи с закрытых огневых позиций нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ.

"В ходе боя артиллерийским огнём уничтожены БМП противника и большегрузные колесные автомобили с личным составом", - сообщает Минобороны в Телеграм-канале.

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