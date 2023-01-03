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В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем

12:08
  • вторник
  • 03 января 2023

Есть погибшие

Авария с участием электропоезда и легкового автомобиля произошла во вторник утром в Московской области, около платформы "Ивантеевка".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России, столкновение с электропоездом совершил водитель иномарки, двигаясь через регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума.

"В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля", - отметили в ведомстве. В обстоятельствах происшествия разбираются.

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