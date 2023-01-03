В России госпитализировали 512 человек с COVID-19

Всего выявлено более трех тысяч новых случаев заражения

Количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией за сутки составило 512 человек, это на 35,1% больше, чем накануне. Об этом сообщили во вторник в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

"Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19... Умерло за сутки 48 человек", - говорится в сообщении оперштаба, которое приводит РИА Новости. Выздоровели за сутки 5482 человека.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в США превысило 100 миллионов.

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