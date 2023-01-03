ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фальков рассказал Путину о программе образования для новых регионов

13:47
  • вторник
  • 03 января 2023

Там организованы "Университетские смены"

Во вторник в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования. Валерий Фальков рассказал президенту о реализации его поручений. 

Так, запущена программа по развитию отечественной приборной базы. Другая важная задача - создание лабораторий. Только в прошлом году появилось 240 таких пространств в образовательных учреждениях по всей стране. Причём, упор сделан на приоритетные научные проекты. Ещё одна новая программа реализована совместно с Минпросвещения. Для школьников из новых регионов организованы "Университетские смены".

Фальков: Это 42 вуза из 27 субъектов. Я сам посещал такой в МГТУ имени Н.Э.Баумана, ездил, встречался с детьми. Это одновременно образовательная программа, досуговая, там есть спортивный модуль, есть экскурсионный модуль, потому что побывали во всех наших городах, познакомились с университетами и определились, в том числе, на будущее.

Путин: Там действительно можно отобрать ребят увлеченных, да?

Фальков: Конечно. Первое и самое главное – это рассмотреть гения в каждом ребёнке, в каждом человеке. И второе – это горящие глаза, порой, даже, может, где-то знаний не хватает, но если глаза горящие, то тогда результат превосходит все ожидания.

Путин: Шесть модулей вы сделали?

Фальков: Да, мы шесть модулей сделали. Мне кажется, хороший опыт и профориентации, и образования, и знакомства с нашей великой страной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Студенты во время занятий
Студенты во время занятий
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.