Фальков рассказал Путину о программе образования для новых регионов

Там организованы "Университетские смены"

Во вторник в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования. Валерий Фальков рассказал президенту о реализации его поручений.

Так, запущена программа по развитию отечественной приборной базы. Другая важная задача - создание лабораторий. Только в прошлом году появилось 240 таких пространств в образовательных учреждениях по всей стране. Причём, упор сделан на приоритетные научные проекты. Ещё одна новая программа реализована совместно с Минпросвещения. Для школьников из новых регионов организованы "Университетские смены".

Фальков: Это 42 вуза из 27 субъектов. Я сам посещал такой в МГТУ имени Н.Э.Баумана, ездил, встречался с детьми. Это одновременно образовательная программа, досуговая, там есть спортивный модуль, есть экскурсионный модуль, потому что побывали во всех наших городах, познакомились с университетами и определились, в том числе, на будущее.

Путин: Там действительно можно отобрать ребят увлеченных, да?

Фальков: Конечно. Первое и самое главное – это рассмотреть гения в каждом ребёнке, в каждом человеке. И второе – это горящие глаза, порой, даже, может, где-то знаний не хватает, но если глаза горящие, то тогда результат превосходит все ожидания.

Путин: Шесть модулей вы сделали?

Фальков: Да, мы шесть модулей сделали. Мне кажется, хороший опыт и профориентации, и образования, и знакомства с нашей великой страной.

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