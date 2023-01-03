Ракетный удар по объекту ВСУ попал в эфир французского телевидения

Киев скрывает данные о потерях

Украинские войска этой ночью обстреляли больницу в Токмаке Запорожской области. Утром националисты выпустили снаряды в том числе натовского калибра по населённым пунктам Донбасса. Один человек погиб. В ответ российские артиллеристы бьют по позициям ВСУ. Удар по одному из пунктов базирования националистов попал в эфир французского телевидения.

На этих кадрах боевая работа РСЗО "Град". Расчет получил координаты целей, одна из них - артиллерия противника. За сутки в ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы уничтожили семь гаубиц ВСУ, в том числе самоходку "Krab" польского производства, и две установки М-777. Высокоточные удары, как сообщают украинские СМИ, наносили и в тыл. Вот кадры пожара в Дружковке под Краматорском (см. видео).

На территории ледовой арены располагался пункт базирования националистов. Это выяснили журналисты, которые теперь называют удар ответом российских военных за обстрел Макеевки. Данные о потерях ВСУ киевский генштаб скрывает, о силе взрыва можно судить по этому видео - момент прилёта ракеты попал в эфир французского телевидения.

В телеграм-каналах распространяется информация, что в момент удара были уничтожены две установки РСЗО "Хаймарс" и их боекомплект. Кроме того, там находилось более сотни украинских мобилизованных, которых перебросили, чтобы доукомплектовать потрепанные подразделения ВСУ под Артёмовском. Здесь они несут ощутимые потери, сами солдаты называют своё положение мясорубкой.

Киев об этом молчит, продолжая отправлять все возможные резервы, чтобы удержать Артёмовск. Не жалея пехоту. Генштаб ВСУ при этом завален сводками - только на Донецком участке потери – более 110 человек. Это из состава регулярных частей. Еще 70 ликвидированных – наемники из так называемого "иностранного легиона". Раненных свыше сотни.

Российские подразделения продолжают боевую работу по всей линии фронта, чувствуя поддержку из разных городов страны. У родственников российских военнослужащих есть возможность отправить письмо в зону СВО. Все подробности рассказывают в военкомате. На конверте пишется индекс: 103400, город Москва-400 и номер воинской части.

"Не всегда есть возможность связаться с мужем, у него отсутствует телефон. Хочется ему что-нибудь приятное написать. Чтобы его порадовало. Потому что он далеко находится от нас. И, естественно, скучает", - говорит супруга военнослужащего Ольга.

В связи со спецификой военной или, как её ещё называют, полевой почты, отследить доставку письма или посылки через интернет невозможно. Но все они дойдут - в каждый уголок фронта.

Пётр Вершинин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"