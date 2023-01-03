Мишустин рассказал о поддержке территориальных программ ОМС

Размер финансирования превысит 2,9 трлн рублей

Правительство утвердило программу льготной ипотеки для новых регионов. Максимальная сумма займа на покупку и строительство жилья - 6 миллионов, ставка - не более двух процентов годовых.

Перед гражданами Донецкой, Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны быть выполнены и все социальные обязательства. Об этом глава кабмина заявил сегодня на встрече с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Подчеркнув, что эффективная система здравоохранения - одна из приоритетных целей развития.

"При формировании бюджета на следующую трехлетку мы утвердили вложения на реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования, поддержание бесперебойной работы государственных больниц, поликлиник. Только в следующем году они превысят 2,9 трлн рублей – это колоссальная сумма. Мы также продолжаем финансировать уникальные методы лечения, которые граждане могут получить в федеральных клиниках", - отметил Мишустин.

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