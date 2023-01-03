В Польше назвали поставляемое ВСУ вооружение "рухлядью"

Оружейный вопрос сильно заботит коллективный Запад

"Металлолом и рухлядь" - такими словами называют в польской прессе вооружение, поставляемое Киеву странами НАТО. Военные эксперты уточняют: Запад сбывает в зону конфликта устаревшую технику с целью обновления собственных арсеналов. Тем временем отношения между Польшей и Украиной неожиданно дали трещину. Что возмутило Варшаву?

Новый год в Варшаве начался с новых открытий. Всему виной излишняя активность в соцсетях премьер-министра Польши. Матеуш Моравецкий накануне решил заглянуть в аккаунт Верховной Рады и увидел с каким трепетом на Украине, оказывается, отнеслись к 114-й годовщине со дня рождения главного идеолога местных националистов Степаны Бандеры. Политик настолько близко к сердцу воспринял действия Киева, что пришлось даже брать телефонную трубку и в праздничные дни устраивать "доброму соседу" своеобразный разбор полётов:

"Мне не хватает слов возмущения по поводу всяческих действий, которые восхваляют или отдают честь тем, кто ответственен за преступления на Волыни. От рук украинцев тогда погибли от 100 до 200 тысяч поляков. Это был геноцид. Мы никогда об этом не забудем. Во мне нет даже малости согласия на оправдания этих преступлений. Я пару часов назад разговаривал об этом с премьером Украины и выразил ему своё абсолютно негативное отношение ко всем, кто этого не понимает и продолжает увековечивать память Бандеры".

Удивительно, что раньше масштабные празднования с факельными шествиями официальную Варшаву не беспокоили. А вот сами поляки, в отличие от премьера, провалами в памяти не страдают. В комментариях под новостью - сотни гневных сообщений, главная мысль которых - в том, что украинцы давно продвигают идеологию национализма и, кстати, до сих пор не принесли официальных извинений за инцидент в Пшеводуве. Так что имеет ли смысл при всех вводных продолжать столь активную военную подпитку соседа.

Оружейный вопрос всё сильней заботит коллективный Запад. Бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон признал, что затягивание украинского конфликта лишь способствует усилению напряжённости среди членов НАТО. Тем более, в их стане не все разделяют идеологию Вашингтона и продолжают сотрудничать с Россией:

"Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение стать членами НАТО. Впрочем, мы видим, что военные и торговые партнёры России продолжают оставаться с ней даже в трудную минуту. Речь идёт в том числе, к сожалению, о Турции, чьё членство в альянсе в 2024 году, очевидно, должно быть пересмотрено. В том случае, если президент Эрдоган останется у власти и будет переизбран - потому что, очевидно, добиться он этого сможет исключительно обманным путём".

Ситуацию накаляет и тот факт, что обильное накачивание Украины оружием и финансовыми дотациями больно бьёт по кошельку самих европейцев. Financial Times выходит с пессимистичным материалом: Великобританию накроет такая экономическая рецессия, что выбраться из неё за год королевство просто не сумеет. Поскольку находится в структурной дыре:

"Великобритания страдает от такого же сильного энергетического шока, который сейчас переживает Европа. Инфляция в стране такая же высокая, как и в США, - вот только королевство при этом испытывает ещё и острый дефицит рабочей силы, на что сначала здорово повлиял Brexit, а потом и кризис в здравоохранении. Великобритания находится не в циклическом спаде, а в структурной дыре. И пока каких-либо перспектив в улучшении уровня жизни в стране не наблюдается".

Заокеанского партнёра проблемы Европы, очевидно волнуют не так сильно. Президент США пока предпочитает усердно отдыхать. Республиканцы подсчитали, что в 2022-м Байден провел в отпуске 146 дней, то есть почти полгода. Многие американские пользователи соцсетей посоветовали своему президенту почаще не выходить на работу – возможно, так дела в стране пойдут лучше.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"