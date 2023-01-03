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Парки, горки и катки: где в Москве "зарядиться" новогодним настроением

15:13
  • вторник
  • 03 января 2023

Для горожан и гостей столицы доступно множество новогодних развлечений

Рождественские ярмарки, театрализованные постановки, ледяные горки и катки. В праздничной Москве каждый найдёт себе развлечение по душе. Любимый жителями города новогодний фестиваль дарит атмосферу сказки. Посмотреть на украшенные улицы и площади приезжают гости из разных регионов.

Рядом с такой нарядной красавицей хочется загадать не одно желание. Что все непременно сбудутся - нет и сомнений! Ведь новогодняя Москва - сказочно красивая. А какая сказка без волшебства?

"Каток культуры и отдыха" в Парке Горького растопит чьё угодно сердце! Новые встречи, романтические свидания, наконец, активное противостояние непрерывному застолью - всё здесь.

С рассветом оживают Манежная и Театральная площади. Они в числе 32 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Посетителей преследует лишь один вопрос – как всё успеть? Ведь в программе мастерские подарков, галерея дизайнерских елей, кулинарные классы, рождественские ярмарки, театральные зарисовки.

Традиционный зимний фестиваль призван создавать праздничное настроение. За ним в Москву едут со всей страны. Зимние забавы на свежем воздухе – в лидерах новогодних развлечений. Ледяные горки, катки. Одних только лыжных трасс - более четырёх десятков в пределах МКАДа. Есть чем заняться!

Бьют рекорды посещаемости парки. В каждом - своя программа. Чтобы "зарядиться" новогодним настроением, совсем не обязательно ехать в центр города. Все столичные парки украшены праздничной иллюминацией. Место для лучшего фото, конечно, у нарядной ёлочки.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, Андрей Булычёв и Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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