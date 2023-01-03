Российские военные уничтожили две установки HIMARS

Минобороны также рассказало об украинских потерях на Донецком направлении

ВС России продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Об этом сообщили во вторник в Минобороны России. По данным ведомства, за сутки там уничтожены до 90 украинских военных.

"В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, в результате ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, передает РИА Новости.

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М-777. Также в районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники украинских войск.

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