Путин позвонил девочке, чью мечту он исполнил

Она мечтала увидеть северное сияние
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой.
Мечту девочки увидеть северное сияние и прокатиться на оленях глава государства исполнил в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.
А в конце декабря сбылась мечта 8-летней Саши Титаренко из Запорожской области. Девочка побывала в гостях у настоящего Деда Мороза и о своих впечатлениях рассказала президенту.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"