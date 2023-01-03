Путин позвонил девочке, чью мечту он исполнил

Она мечтала увидеть северное сияние

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой.

Мечту девочки увидеть северное сияние и прокатиться на оленях глава государства исполнил в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

А в конце декабря сбылась мечта 8-летней Саши Титаренко из Запорожской области. Девочка побывала в гостях у настоящего Деда Мороза и о своих впечатлениях рассказала президенту.

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