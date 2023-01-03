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Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

17:42
  • вторник
  • 03 января 2023

Документ опубликован 3 января

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных. Документ во вторник опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Согласно указу, семьям военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время спецоперации выплатят по пять миллионов рублей. Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов.

"Военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии РФ, выполняющим задачи, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач за два дня; время непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении задач из расчета один месяц военной службы за два месяца", - говорится в указе.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Как заявил президент Владимир Путин, целью СВО являются демилитаризация и денацификация страны.

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