Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Документ опубликован 3 января

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных. Документ во вторник опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, семьям военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время спецоперации выплатят по пять миллионов рублей. Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов.

"Военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии РФ, выполняющим задачи, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач за два дня; время непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении задач из расчета один месяц военной службы за два месяца", - говорится в указе.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Как заявил президент Владимир Путин, целью СВО являются демилитаризация и денацификация страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"