В Европе якобы переживают из-за Украины, но закрывают глаза на другие конфликты

Всемирно известный французский актер Омар Си высказался о конфликте на Украине. Он раскритиковал лицемерие Запада из-за того, что общественность совершенно не переживает о многолетнем кровопролитии в Африке и на Ближнем Востоке.

"Я удивлен, что люди так поражены. Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше? В детстве я был потрясен ирано-иракской войной", - заявил актер.

По словам Омара Си, он переживает из-за любых вооруженных конфликтов – в какой бы точке мира они ни велись.

Ранее провальную политику в отношении Киева раскритиковала французская оппозиция. Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает действия ЕС беспрецедентно опасными.

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