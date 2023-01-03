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Медведев исполнил мечту девочки из Ижевска

19:02
  • вторник
  • 03 января 2023

Она хотела побывать в Третьяковской галерее

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летней девочки из Ижевска. Екатерина Казун хотела побывать в Третьяковской галерее.

"Я первый раз приняла участие в "Елке желаний", все очень понравилось. Спасибо большое Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - рассказала Катя. В столице мама с дочкой проведут несколько дней, говорится на сайте "Единой России".

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чью мечту он исполнил. Она хотела увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

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