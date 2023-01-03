Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации

Срок - до 1 февраля

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры обеспечить показ документального кино о спецоперации, а также борьбе с распространением неонацистской идеологии. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - до 1 февраля текущего года.

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