Три артиллеристские системы М777 обнаружены и уничтожены рядом с Артемовском

В прицеле ВСУ сегодня - снова Донецк и Ясиноватая. Ранним утром боевики выпустили по мирным кварталам 12 снарядов, в том числе натовского калибра. Несколькими часами ранее три боеприпаса прилетели в Кировский район столицы ДНР. Между тем российские войска продолжают наступление сразу по нескольким направлениям и уничтожают живую силу и технику украинских националистов.

Вот так сейчас выглядит спортивный комплекс "Альтаир" в Дружковке рядом с Краматорском. Видно, что снаряды попали точно в крышу. В здании вспыхнул пожар. Как бы ни пытались киевские власти утверждать, что удар нанесен по мирному гражданскому объекту, видно: вместо льда на арене были матрасы, там спали люди. Здесь погибли более ста украинских военнослужащих.

По украинским позициям в Дружковке ударили ракетами и авиацией. Таким образом, помимо живой силы противника в районе железнодорожной станции были уничтожена две пусковые установки американских систем залпового огня HIMARS, четыре чешские РСЗО "Вампир". Еще два HIMARS разбиты в ходе контрбатарейной борьбы непосредственно на огневых позициях.

Три артиллеристские системы М777 обнаружены и уничтожены рядом с Артемовском. Это направление продолжает оставаться одним из самых напряженных на всей линии фронта. При этом солдаты украинских подразделений жалуются на нехватку боеприпасов, медикаментов, еды и даже обычной воды. Ее приходится искать в разбитых домах.

В Харьковской области нанесено огневое поражения ВСУ возле сел Синьковка, Ивановка, Берестовое. Между Новоселовским и Табаевкой уничтожены две диверсионно-разведывательные группы. Четыре штурмовых отряда противника понесли потери в результате артиллеристского удара российской армии в Новосадовом, Серебрянке, Григоровке - это Донецкая народная республика.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "На южно-донецком направлении ударами артиллерии по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Золотая Нива и Новодонецкое Донецкой народной республики уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников".

Эти подразделения несут дежурство на левом берегу Днепра, круглосуточно всматриваясь в туман над рекой. При помощи беспилотников пытаются обнаружить передислокацию противника на противоположном берегу. Оборона глубоко эшелонированная, что делает ее практически неприступной. Несмотря на это, подразделения ВСУ периодически пытаются ее прорвать. Иногда атакуют крупными силами, иногда маленькими группами стараются выйти в тыл.

На запорожском направлении ночью при помощи тепловизоров были обнаружены и уничтожены несколько диверсионных отрядов.

Военнослужащие этих подразделений довольно редко попадают в кадр, но их работа - одна из самых важных на линии фронта. В полевом госпитале круглосуточно военные врачи готовы оказать любую медицинскую помощь.

Полевой госпиталь, по сути, только называется полевым. Есть рентген, операционные, реанимация. Терапевтическое отделение, ведь очень часто обращаются и мирные жители. Здесь оказывает самую важную первую помощь.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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