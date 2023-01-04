Число погибших при обстреле Макеевки российских военнослужащих увеличилось

Об этом сообщили в Минобороны

Российские подразделения ответным огнем уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, из которой радикалы вели обстрел Макеевки в новогоднюю ночь. По последним данным Минобороны, после удара ВСУ число погибших среди наших военнослужащих возросло.

Сергей Севрюков, первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России: "К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование вопреки запрету личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.

Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности".

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