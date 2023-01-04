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На передовой наградили десантников

10:29
  • среда
  • 04 января 2023

Ордена и медали вручил командующий ВДВ Михаил Теплинский

Очередных государственных наград удостоились российские десантники, проявившие героизм в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса, сообщили в Минобороны.

Ордена Мужества, медали "За отвагу", Суворова и Жукова, а также именные ножи и грамоты вручил командующий ВДВ Михаил Теплинский. Он поблагодарил бойцов и пожелал скорейшего возвращения домой с победой. Среди награжденных - механик-водитель, который получил свою первую медаль

"Я с самого начала СВО был водителем тягача, таскал "Геацинт" на передние позиции, работал вместе с коллегами, друзьями, держал оборону. Боевой дух отличный, как наши деды воевали, так и мы воюем. Ну однозначно - победа за нами", - отметил он.

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