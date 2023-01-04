Смело и решительно: стало известно о новых подвигах российских военных

Ефрейтор Илья Брылев уничтожил вражеский пулеметный расчет

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ефрейтор Илья Брылев по ходу следования колонны обнаружил группу украинских диверсантов, готовивших засаду, и вступил в бой. Действуя смело и решительно, Илья уничтожил вражеский пулеметный расчет, заставив радикалов отступить. Потерь среди наших военнослужащих нет.

Лейтенант Роман Маркеев со своим самоходно-артиллерийским взводом во время наступления уничтожил шесть единиц техники националистов и два укрепсооружения. В результате прицельных ударов нашего подразделения боевики были вынуждены покинуть занимаемые позиции.

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