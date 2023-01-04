ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Палата представителей США не смогла выбрать нового спикера с первого раза

10:04
  • среда
  • 04 января 2023

Это случилось впервые за 100 лет

Палата представителей Конгресса США впервые за сто лет не смогла выбрать нового спикера с первого раза. После трех безуспешных попыток законодатели объявили перерыв, передает "ТВ Центр".

Республиканец Кевин Маккарти так и не набрал необходимые 218 голосов для избрания на один из ключевых постов в стране. Причем из-за своих же однопартийцев. 20 из них поддержали другого кандидата - Джима Джордана.

Зато демократ Хаким Джеффрис практически дышит Маккарти в затылок. Как считают эксперты, такая ситуация подрывает доверие к "красным", получившим большинство в нижней палате и играет на руку президенту-демократу Джо Байдену.

Между тем в Белом доме заявили, что не вмешиваются в работу Палаты представителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание Конгресса США
Заседание Конгресса США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.