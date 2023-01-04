Палата представителей США не смогла выбрать нового спикера с первого раза

Это случилось впервые за 100 лет

Палата представителей Конгресса США впервые за сто лет не смогла выбрать нового спикера с первого раза. После трех безуспешных попыток законодатели объявили перерыв, передает "ТВ Центр".

Республиканец Кевин Маккарти так и не набрал необходимые 218 голосов для избрания на один из ключевых постов в стране. Причем из-за своих же однопартийцев. 20 из них поддержали другого кандидата - Джима Джордана.

Зато демократ Хаким Джеффрис практически дышит Маккарти в затылок. Как считают эксперты, такая ситуация подрывает доверие к "красным", получившим большинство в нижней палате и играет на руку президенту-демократу Джо Байдену.

Между тем в Белом доме заявили, что не вмешиваются в работу Палаты представителей.

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