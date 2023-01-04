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Возвращение легенды: как Буратин спас мир от галактических мошенников

10:44
  • среда
  • 04 января 2023

В Москве проходит "Елка Каскадеров"

В этот Новый год знакомый сказочный персонаж возвращается. Повзрослевший и возмужавший. В наши дни Буратин вынужден спасать мир от галактических мошенников-аферистов, которые уже успели построить на планете финансовую пирамиду из криптовалют и теперь мечтают зомбировать все человечество.

"Корпорации зарубежные хотят всю планету продать инопланетянам, а русские хорошие мальчишки зовут своего супергероя Буратино, он у нас такой супергерой. Как терминатор, огромный такой, матерый, и он помогает всем побороться со всем злым", - рассказал Игорь Панин, режиссер и постановщик трюков "Елки каскадеров".

Пират Карр Аббас направляет свой корабль-призрак на мирную планету. Но в этой необычной сказке добро, конечно же, побеждает. И очень эффектно. Русский богатырь Буратин призывает на помощь отряд Бабок-Ёжек.

Спецэффекты - как в большом кино. Новогоднее шоу от каскадеров - это всегда адреналин и рискованная акробатика. Чтобы сделать трюк, нужны годы тренировок. Профессиональные спортсмены прыгают с 18-метрового трамплина, показывая в полете сложные фигуры.

Летающие байки с горящими фонтанами и трюки зимнего мотофристайла - самая зрелищная часть экстремального шоу. Жар от всполохов огня чувствуется на трибунах даже в мороз. Погони, перевороты на автомобилях и мотоциклах, высотные полеты и фехтование. Победить злодеев помогают и сами зрители - они активные участники шоу. Антигерои сгорают в собственном огне. В конце представления появляется и главный персонаж Нового года.

Трюковое музыкальное шоу будут показывать до 6 января. Такое продолжение истории Буратино зрителям по душе.

Елена Сахно, Станислав Ильин, "ТВ Центр"

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Новогоднее шоу от каскадеров
Новогоднее шоу от каскадеров
Новогоднее шоу от каскадеров
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