Собянин подвел итоги года в дорожном строительстве в Москве и рассказал о планах на 2023 год

Ежегодно столичные власти строят порядка 100 км новых дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в своем личном блоге, что столичное правительство предпринимает максимум усилий, чтобы смягчить исторически сложившийся в городе дефицит дорожной сети.

"Ежегодно мы строим порядка 100 км новых дорог, значительная часть которых - сложнейшие инженерные сооружения: мосты, тоннели и эстакады. Не стал исключением и 2022 год, в течение которого было сдано 91,6 км новых дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов", - отметил градоначальник.

Среди основных проектов Собянин выделил, в частности, новую развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе (в 2023 году планируется завершить реконструкцию ее "соседки" - Алтуфьевской развязки) и Московский скоростной диаметр.

"Бессветофорная трасса протяженностью порядка 40 км соединила крупнейшие автомагистрали Москвы: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе", - напомнил глава города.

По его словам, основной участок МСД улучшил транспортное обслуживание 26 районов города с населением свыше 2,5 млн человек. Ежедневно по нему проезжает в среднем 260 тысяч машин.

Как добавил Собянин, нагрузка на северо-восточные участки МКАД снизилась на 13%.

"А после завершения в 2023-м строительства южного участка МСД в два раза сократится перепробег транспорта по направлению Юг - Северо-Запад и в 1,5 раза по направлению Северо-Запад - Восток. До 30% разгрузятся участки Садового кольца, МКАД и ТТК", - уточнил мэр.

В следующем году, продолжил Собянин, будет открыта связка МСД с федеральной трассой М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань", завершится формирование Южной рокады.

"Еще одна ожидаемая "премьера" года – Северный дублер Кутузовского проспекта, который значительно улучшит транспортную ситуацию в западном секторе Москвы", - заключил градоначальник.

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